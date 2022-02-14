РИАМО - 14 фев. В Московской области планируется запустить проактивное предоставление льгот на оплату коммунальных услуг в июле, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Мы планируем (запуск - ред.) на второй квартал этого года. Надо будет протестировать систему. Не дай бог, чтобы не было никаких ошибок, потому что это коснется большого количества людей», — сказал Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что к апрелю в системе должны закончиться доработки от «Ростелекома». В майские праздники планируется провести тестовые работы с коллегами из социального блока и завершить все приготовления к запуску в июле.

Ранее Хромушин сообщал, что в Московской области появится новый стандарт для внесения информации в ЕИАС ЖКХ. Это необходимо для того, чтобы начать предоставлять льготы по оплате коммунальных услуг жителям проактивно – без заявлений.

Новый стандарт позволит управляющим компаниям, ресурсникам и регоператорам вовремя актуализировать информацию в системе ЕИАС ЖКХ. Льгота позволяет компенсировать плату за свет, отопление, газ, воду, капитальный ремонт, вывоз мусора. Компенсации могут получить ветераны войны, инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры, малообеспеченные жители и другие льготники, всего 18 категорий.

Сегодня компенсации при оплате коммуналки получают 2,7 млн жителей Подмосковья. Из этого числа 2,1 млн человек, которые платят за жилищно-коммунальные услуги, получают всего 25,7 млрд рублей компенсации за ЖКУ в год. Информация о компенсации для оставшихся 600 тыс. человек проходит через фонд капремонта, и данные о них вносятся автоматически.

Задачу проактивно предоставлять льготы по оплате ЖКУ ранее поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Стало известно, как в Подмосковье организуют проактивное предоставление льгот на ЖКУ>>