РИАМО - 14 фев. Из-за дорожной аварии на Сходненской улице в районе Нелидовской улицы в Москве задерживаются трамваи маршрута №6, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На улице столкнулись две машины.

Маршрут трамваев был временно изменен. Сейчас вместо остановки «Братцево» они курсируют до Восточного моста. Пассажирам рекомендовали быть внимательными, следить за объявлениями водителей.

Как следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии на дороге также образовался затор длиной более 300 м.

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