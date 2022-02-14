РИАМО - 14 фев. В подмосковный Центр управления регионом о работе контейнерных площадок от жителей поступило на 174 сообщения меньше, чем за неделю до этого, сообщил первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи региона Алексей Бирюков.

«Есть небольшая позитивная динамика – это минус 174 обращения. Также график показывает справа небольшой спад, но в целом ситуацию держим на контроле», – отметил Бирюков на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

На 228 сообщений меньше поступило от жителей Подольска, также снижение было зафиксировано в Ленинском округе (на 53 сообщения), Лыткарине (на 9), Ступине (на 6) и Дзержинском (на 2). Рост обращений был выявлен в Химках (на 29), Лобне (на 21), Дмитровском округе (на 18) и Пущине (на 4).

Спад числа обращений наблюдается на протяжении 3 недель. Так, с 20 по 26 января в ЦУР Подмосковья поступило 1740 обращений о контейнерных площадках, а с 27 января по 2 февраля – 1440.

Назван топ тем обращений жителей в ЦУР Подмосковья за неделю>>