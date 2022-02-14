РИАМО - 14 фев. За 2021 год жители городского округа Клин по льготам ЖКУ получили 76 млн рублей, сообщила глава муниципалитета Алена Сокольская.

«Только за 2021 год было выплачено порядка 76 млн субсидий жителям именно в рамках заявленных льгот», - рассказала Сокольская на оперативном совещании губернатора региона с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она добавила, что показатели еще изменятся после того, как 4 оставшиеся компании предоставят данные о 2410 лицевых счетах в ЕИАС.

Всего в Клину 49 поставщиков информации в ЕИАС ЖКХ. Из них 9 - это управляющие компании, 35 – ТСЖ, ЖСК, ТСН и 5 – РСО. Всего управляющие компании предоставили 93,8% лицевых счетов – это 48 815 жителей, а ТСЖ, ЖСК, ТСН 6,2% - 3 237 жителей.

«У нас система работает на протяжении нескольких лет. Это системная работа, поскольку мы одни из первых вошли в ЕИРЦ и это дает свой результат. Мы говорим про клиентоцентричность, когда каждый человек учтен в работе управляющей компании и ресурсосберегающей», – добавила глава городского округа.

В Подмосковье в рамках президентского проекта «Социальное казначейство» с 1 апреля льготы на услуги ЖКУ будут предоставлять автоматически. Такие выплаты в регионе получают более 2 млн жителей, среди них ветераны, многодетные, инвалиды, пенсионеры и другие льготные категории. Размер компенсации зависит от льготной категории и составляет от 30 % до 100 %.

Стало известно, как в Подмосковье организуют проактивное предоставление льгот на ЖКУ>>