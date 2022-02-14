РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска временно отключат воду 15 февраля из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск в 9:00 начнут ремонтные работы по замене запорной арматуры на системе холодного водоснабжения по адресу: Южный поселок, 26. На время выполнения работ подача воды в дом будет приостановлена.

Жителей просят заранее запастись при необходимости водой и приносят извинения за доставленные неудобства.