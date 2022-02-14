РИАМО - 14 фев. Аномально теплая погода в столице привела к активному таянию снежного покрова. Сейчас в городе сугробы уменьшились до 37 см, что ниже климатической нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Утром сегодняшнего дня на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, высота снежного покрова уменьшилась до 37 см, что уже на сантиметр ниже положенного по климату. Что интересно, в последние 6 дней высота снега в столице ежедневно уменьшалась на 2 см», - написал Леус в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что максимум высоты сугробов в мегаполисе текущей зимой пока достигал 49 см. Такие показатели были зафиксированы 1 и 8 февраля.

Лидером по высоте снежного покрова в Москве пока является Михайловское, там высота сугробов составляет 50 см, заключил синоптик.

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