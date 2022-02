РИАМО - 14 фев. Российская столица стала одним из самых романтичных городов мира, заняв 8-ю строчку в рейтинге The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift, составленном накануне праздника всех влюбленных — Дня святого Валентина, сообщает Telegram-канал «Экономика Москвы».

По данным Департамента экономической политики и развития Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы, в пятерку самых романтичных городов мира вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва в рейтинге соседствует со Стамбулом — он на 7 месте и Дубаем — 9 место. Города в рейтинге оцениваются по 8 критериям: число ресторанов, парков, вариантов для совместного времяпрепровождения, достопримечательностей, романтических отелей, спа-салонов, а также количество фото с хештегами города в Instagram и количество публикаций фото с закатами.

Составители рейтинга обратили особое внимание на большое число парков в городе, идеально подходящих для романтических встреч — их 262, по этому показателю столица на 4 месте. По количеству достопримечательностей Москва находится в тройке лидеров и занимает 7 место по числу хештегов в соцсетях: пользователи социальной сети Instagram оставили метки «Москва» под 60 млн постов. Также попасть в десятку самых романтичных городов мира столице России помогло большое количество ресторанов, которых, по использованным WeThrift данным, в Москве свыше 560.

В 2021 году информационный ресурс Upgraded Points также рассчитал стоимость романтического свидания в День святого Валентина в 120 крупнейших городах мира. Upgraded Points анализирует стоимость ужина из 3 блюд, билетов в театр, двух коктейлей в баре и транспортные расходы для пары. В Москве такая встреча обойдется влюбленным в среднем в $230 или ₽17,1 тыс. по текущему курсу. Из них $146 — ₽10,9 тыс. — будет стоить поход в театр, на ужин понадобится $65 — 4,8 тыс., пара коктейлей в баре будет стоить порядка ₽670, транспорт — ₽131.

Примерно столько же «романтический набор» стоит в Милане или Тайбэе — $228, Стокгольме или Дубае $225, Канберре или Дублине — $223. В топ-3 самых дорогих городов для свиданий вошли Нью-Йорк, в котором свидание в День влюблённых обойдётся в $566, Бостон и Цюрих $425. Дешевле всего романтический день провести можно в Александрии — за $64, Белграде и Алжире $70.