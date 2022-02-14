РИАМО - 14 фев. Головная боль во время коронавируса больше охватывает всю голову, а не одну сторону, как при мигрени, сообщила кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская.

«Не только при омикроне, но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отек, и возникнет гипертензионная головная боль», — сказала Голубинская в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что такая головная боль отличается от мигрени тем, что больше «сдавливает» всю голову. Если заболела голова, нужно соблюдать спокойный режим, никуда не ходить, если голову тяжело поднять.

Врач также посоветовала пить больше воды, принять витамин С, анальгетики. На голове также можно завязать прохладную повязку.

Если головная боль вызвана заражением вирусом, то нужно обратиться ко врачу за рекомендацией по лечению.

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