РИАМО - 14 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 6398 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число случаев зафиксировано в Ленинском округе (475) и в Одинцовском округе (421), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

366 случаев инфицирования выявили в Дмитрове, 304 — в Красногорске, 288 — в Богородском округе, 240 — в Балашихе, 235 — в Подольске, 232 — в Коломне, 224 — в Раменском округе, 204 - в Воскресенске, 193 — в Сергиево-Посадском округе, 176 — в Орехово-Зуевском округе, 174 — в Королеве, 173 — в Домодедове, 169 — в Ступине, 165 — в Мытищах.

За сутки 157 новых случаев Сovid-19 подтвердили в Солнечногорске, 153 — в Щелкове, 152 — в Жуковском, 137 — в Серпухове, 130 — в Люберцах, 124 — во Фрязине, 122 — в Пушкине, 116 — в Электростали, 110 — в Реутове, 105 — в Краснознаменске, 76 — в Долгопрудном, 74 — в Егорьевске, 66 — в Павловском Посаде, 64 — в Истре, 60 — в Дубне, 59 — в Шатуре, 53 — в Кашире, по 51 — в Лыткарине и Чехове, 50 — в Дзержинском.

По 48 случаев заболевания выявили в Лотошине, Лосино-Петровском, 44 — в Наро-Фоминском округе, 43 — в Клину, 41 — в Ивантеевке, 35 — в Серебряных Прудах, 34 — в Лобне, 26 — в Талдоме, 21 — в Котельниках, 20 — в Черноголовке, 16 — в Озерах, 15 — в Шаховской, 13 — в Бронницах, 11 — в Рузе, по 7 — во Власихе и Луховицах, 6 — в Химках, по 4 — в Волоколамске, Можайске, Электрогорске, по 1 — в Красноармейске, Пущине.

Ни одного случая коронавируса не выявили в Зарайске, Звездном городке, Молодежном, Рошале и Протвине.

Всего на настоящий момент в Московской области зафиксировано 896 840 случаев заболевания, скончались 13 840 человек, выздоровели и выписались 724 673 пациента.

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