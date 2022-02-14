РИАМО - 14 фев. В Центр управления регионом Подмосковья за неделю поступило 1 254 обращения от жителей по работе общественного транспорта. Сообщений стало меньше на 259 по сравнению с показателем предыдущей недели, сообщил первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков.

«Мы видим, что за неделю поступило практически 1,3 тыс. обращений, есть тенденция на снижение. В целом с начала года ситуация держится на стабильном уровне, что показывает график», – добавил Бирюков на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Так, меньше сообщений о работе общественного транспорта поступило от жителей Домодедова (на 65), Ленинского округа (на 36), Солнечногорска (на 9) и Долгопрудного (на 6).

В Богородском округе число обращений по этому направлению выросло на 18, в Наро-Фоминском округе – на 7, в Волоколамском округе, Зарайске и Дубне – на 5.

В социальных сетях жители обращались за разъяснениями по работе маршрутов автобусов. Были даны все необходимые ответы.