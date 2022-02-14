РИАМО - 14 фев. Врачи оценивают состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как тяжелое. У него обнаружены воспалительные процессы в головном мозге, сообщает «Пятый канал».

Источники издания сообщили, что Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение политик от коронавирусной инфекции проходит в Центральной клинической больнице. Он лежит в VIP-палате.

Информация о болезни Жириновского появилась в Сети на прошлой неделе. В самой партии сообщали, что политик чувствует себя нормально и даже дает дистанционные распоряжения.

При этом госпитализирован он был еще 2 февраля. Политик предпочитал скрывать свою болезнь, чтобы не навредить прививочной кампании от коронавируса.

Ранее Жириновский сообщал, что сделал 8 прививок от коронавируса.