РИАМО - 14 фев. За 3 года на территории Подмосковья планируют построить по новым стандартам 44 пешеходных перехода через железнодорожные пути, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«В 2022-2024 годах по новым стандартам планируется построить 14 надземных переходов и 30 одноуровневых переходов», — сказала Кротова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она добавила, что в составе станций ОАО «РЖД» построит 7 пешеходных переходов в 3-х муниципалитетах, из них в 2022 году построят 3 перехода.

В частности, в Химках для жителей ЖК «Солнечная система» и ЖК «Две столицы» построят закрытый надземный пешеходный переход длиной 90 м. Его оборудуют лифтами для маломобильных групп населения. Пропускная способность оценивается до 2 тыс. человек в час.

«В марте будет установлен пролет перехода, а уже к июлю жители смогут пройти по новому пешеходному переходу», — сказала Кротова.

По ее словам, в III квартале 2023 года также появятся переходы на станции Удельная в Раменском городском округе, вблизи станции Люберцы-1, на станции Серпухов и на станции Расторгуево в Ленинском городском округе. Во II квартале 2023 года переход построят у станции Реутов. В I квартале 2023 года завершат строительство перехода на станции Дедовск в Истре.

«РЖД строит 3 объекта на станции Лесной городок в Одинцовском округе. Это не только надземный пешеходный переход. Это еще и путепровод, и станция полностью обновляется», — заявила Кротова.

Путепровод и надземный переход планируют открыть в июне 2022 года, обновление станции намерены завершить к сентябрю 2022 года.

Кроме того, РЖД строит разноуровневый пешеходный переход в Балашихе на новой станции Ольгино в рамках запуска МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожный. Срок завершения строительства перехода — IV квартал 2023 года. Еще один разноуровневый переход на станции Ипподром на МЦД-3 Зеленоград-Раменское запустят в I квартале 2023 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил продолжить программу строительства переходов и переездов на железнодорожной инфраструктуре в регионе.