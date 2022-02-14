РИАМО - 14 фев. На станции Ипподром будущего третьего Московского центрального диаметра в Раменском стартовало строительство новой пассажирской инфраструктуры. Там возведут пешеходный мост и кассовый павильон, сообщает пресс-служба МЖД.

Работы ведутся в рамках развития инфраструктуры для запуска МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

Новый мост появится вместо одноуровневого перехода. Он обеспечит безопасный переход через ж/д пути и доступ пассажиров на платформы. Для удобства маломобильных людей сделают 4 лифта. Протяженность моста составит 55 м, общая площадь объекта – 556 кв. м.

В северной части моста построят павильон площадью 175,9 кв. м. Там расположатся две кассы, в том числе с заниженным окном для маломобильных людей. Еще в павильоне установят билетопечатающие автоматы, также 3 из них планируется установить под навесом и с южной стороны моста.

«На конечных станциях будущего МЦД-3 ведется реконструкция железнодорожной инфраструктуры для технологии работы МЦД. Для этого будут построены парки оборота и экипировки электропоездов, где уложат дополнительные приемоотправочные пути», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

По его словам, на станции Раменское для парка из на 26 единиц подвижного состава рабочие уложат 13 км приемоотправочных путей, а еще 47 стрелочных переводов.

«Проектом предусмотрено строительство служебно-технического здания, локальных очистных сооружений, нового поста ЭЦ и тяговой подстанции», - добавил Глазков.

Общая длина маршрута третьего МЦД Крюково-Раменское будет 88 км, время в пути составит 1 час 35 минут. Всего на МЦД-3 будет 42 станции, 12 пересадок на метрополитен, 4 – на МЦД-1, 2 и 4, а еще 2 – на МЦК.