РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 фев. Депутат Госдумы Александр Толмачев и председатель Общественной палаты городского округа Щелково Рушан Махмутов встретились с представителями первичных ветеранских организаций, к ним обратились с просьбой оказать помощь в организации места для занятия скандинавской ходьбой в Жегалове, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

Депутат сразу связался с заместителем главы округа по социальным вопросам Дмитрием Толмачевым, обсудил возможные варианты решения и взял этот вопрос на контроль.

«У каждой общественной организации есть запрос на развитие. Наши встречи помогают решать вопросы, проблемы, пожелания, которые возникают у общественных организаций Щелкова — поиск партнеров, поддержка в организации мероприятий. Этим мы и занимаемся координационным советом. Объединение помогает делать более масштабные и серьезные мероприятия, которые в дальнейшем могут стать визитной карточкой городского округа Щелково», — сказал Александр Толмачев.

Кроме того, на встрече председатель первичной ветеранской организации Надежда Егоренкова рассказала о помощи ветеранам с продуктовыми наборами, а также с бытовыми вопросами.