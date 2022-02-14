РИАМО - 14 фев. В Подмосковье выявили 7 городских округов, где строительство пешеходных переходов через ж/д пути необходимо начать уже в этом году, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Места реализации пешеходных переходов, начиная с этого года: Химки, Истра (Дедовск), Реутов, Раменский округ, Люберцы, Ленинский округ и Серпухов», — сказала Кротова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она добавила, что данный перечень округов составили по критериям, в которые вошли: количество погибших на участке, число обращений жителей, населенность в радиусе ближайших районов и ряд других.

Завершить строительство данных переходов намерены в 2023 году. Исключением станет переход в Химках на Транспортном проезде. Его начали раньше и планируют достроить и открыть к июлю 2022 года, пояснила Кротова.

Ранее Воробьев поручил ускорить строительство переходов и переездов на железнодорожных путях на территории области. В Подмосковье за прошедшие 5 лет значительно снизилось число погибших граждан на ж/д путях.