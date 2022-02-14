РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследована толщина льда на 5 водоемах вблизи населенных пунктов, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на понеделник толщина льда на канале им. Москвы в районе деревень Новосельцево и Большая Черная составляет 33 см.

Надежнее лед на Пироговском водохранилище рядом с деревнями Подрезово и Сорокино. Там его толщина превышает 50 см.

Выходить на лед реки Яузы в городской черте крайне опасно. Его толщина не превышает 3 см у берега. Замеры сделаны на набережной у улицы Щербакова.