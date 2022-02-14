РИАМО - 14 фев. Для обеспечения нового стандарта по заполнению информации в ЕИАС ЖКХ необходимо делегировать обязанности территориальным единым информационно-расчетным центрам и главам округов вести контроль за этой работой, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области появится новый стандарт для внесения информации в ЕИАС ЖКХ. Это необходимо для того, чтобы начать предоставлять льготы по оплате коммунальных услуг жителям проактивно – без заявлений.

«По Одинцовскому округу 18 организаций не дали поручение о предоставлении данных в систему ЖКХ – это 23 тысячи лицевых счетов, 23 тысячи семей. Это та работа, когда глава должен пригласить, понять, в чем проблема, в конце концов — взять на себя эту функцию и помочь внести эту информацию», - рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

Он добавил, что для назначения мер социальной поддержки необходимо внести 55 атрибутов информации.

Помимо Одинцовского округа, в «красную» зону по непредоставлению информации входят Дубна – 13 компаний, Солнечногорск – 12, Химки - 10, Красногорск - 8.

«Мы предлагаем, чтобы эти функции (актуализация информации в системе - ред.) взяли на себя или территориальные ЕИРЦ, или территориальные МФЦ. Такой алгоритм мы дали», - подчеркнул вице-губернатор.

Хромушин отметил, что самый простой вариант — доверить всю работу ЕИРЦ, которые до 1 апреля 2022 года актуализируют всю информацию и в дальнейшем будут заниматься этим.

Контроль со стороны глав

Также был разработан алгоритм для глав округов Подмосковья по контролю за этой работой.

«Очень неприятно, что мы сегодня в «красной» зоне. Это в основном ЖСК и ТСЖ, с управляющей компанией мы работу проводили практически постоянно. <…> Как получим информацию, будем раз в неделю собираться в ЕРЦ, привлекать непосредственно прокуратуру и с ними прорабатывать вопрос. Я считаю, что непосредственно к концу первого квартала мы из «красной» зоны выйдем. <…> На сегодняшний день две управляющие компании за январь мы сократили, которые, скажем, не очень активно работали», - рассказал глава Солнечногорска Виктор Родионов.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что с компаниями, которые не предоставляют информацию, ведется работа.

«Абсолютно все понятно. У нас из 10 компаний 8 уже внесли все данные, осталось только 2. <…> Никаких проблем, мы убедим, все внесут, и, думаю, в течение недели мы закроем этот вопрос», - рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Глава Дубны Сергей Куликов заверил, что вопрос с компаниями, которые не предоставляют информацию, решат в течение 10 дней.