РИАМО - 14 фев. Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал 2 варианта постановления об обращении палаты к главе государства о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС.

Оба варианта документа были направлены в совет думы.

«Комитет прошел, приняты 2 постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета», - сказал источник, знакомый с ходом заседания.

Он добавил, что второй вариант внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров. Их документ также предусматривает призыв к президенту РФ признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, но после консультаций со специалистами МИД. Это нужно для соблюдения международных договоренностей, включая минские соглашения.

По его словам, за каждый вариант в комитете проголосовали по 3 человека. Сейчас это вынесено на совет думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы», - отметил собеседник.