РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В Подольске сотрудники ГИБДД выявили более 70 нарушений ПДД среди пешеходов за прошедшую неделю, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 7 по 13 февраля отделом ГИБДД УМВД России по округу проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход - пешеходный переход». За время рейдов выявили более 140 нарушителей.

Так, за невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением ТС), пользующимся преимуществом в движении, выявили 63 нарушителя. За остановку или стоянку на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним – 7 человек, а за нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД – 72 человека.

Проведение профилактического мероприятия «Пешеход - пешеходный переход» продолжается. Рейды будут проходить с 14 до 20 февраля.