РИАМО - 14 фев. Подольский городской суд избрал в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района Подмосковья (сейчас Раменский городской округ) Андрея Кулакова меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Экс-чиновник проходит обвиняемым по делу об убийстве замглавы Общественной палаты муниципалитета Евгении Исаенковой.

Ранее суд отменил оправдательный приговор в отношении бывшего главы администрации.

Убийство произошло в мае 2019 года. Специалисты установили, что жертва была задушена. СМИ сообщали, что Кулаков и Исаенкова состояли в любовных отношениях. Встречаться они начали в 2012 году.

Кулаков был назначен главой Раменского района в ноябре 2016 года. До этого, с 31 декабря 2015 года по ноябрь 2016 года, по результатам конкурса замещал должность руководителя администрации Раменского муниципального района.

31 мая 2019 год Андрей Кулаков покинул пост главы Раменского района Подмосковья.

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