РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. Первый заместитель главы администрации Домодедова Марина Ведерникова поздравила жительницу округа, труженицу тыла Валентину Никитину с 90-летним юбилеем, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

С 8 лет Валентина Никифоровна работала в тылу в родном селе в Тамбовской области, а в 1950 году переехала в Домодедово.

44 года она проработала на предприятии «Завод железобетонных изделий». Сейчас Никитина занимается воспитанием внуков и правнуков.