РИАМО - 14 фев. По итогам 2021 года в Подмосковье почти на 15% снизилось число случаев гибели людей на железнодорожных путях в местах, где постоянно выламывают ограждения, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«При общем росте, в местах, где постоянно выламывают заборы, где люди подвергают свою жизнь опасности, мы видим спад практически на 15% — с 61% до 47%. Это связано с нашей работой», — сказала Кротова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она добавила, что за 2 года в Подмосковье построили 30 км ограждений, перекрыли более 760 опасных троп, построили 94 подхода к существующим переходам.

«В 2021 году есть рост смертности на ж/д инфраструктуре: 274 несохраненные жизни», — добавила Кротова.

Согласно презентации, рост смертности в 2021 году отмечается на одноуровневых пешеходных переходах и там, где люди прыгают с платформы на ж/д пути. В 2020 году на ж/д инфраструктуре погибли 252 человека.