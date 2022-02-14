РИАМО - 14 фев. Специалисты Московского ПМЭС и филиалов АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) и Московское РДУ выполнили комплекс мероприятий по подготовке автоматизированной системы управления технологическими процессами 220 кВ Ока и оперативно-информационного комплекса (ОИК) Московского РДУ к осуществлению дистанционного управления АСУ ТП ПС в ходе реализации проекта дистанционного управления, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

В рамках проекта разработана, пересмотрена и введена в действие необходимая техническая документация, в том числе автоматизированные программы переключений, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала, реализованы меры по обеспечению информационной безопасности объектов энергетики.

Перед вводом автоматизированной системы в работу выполнена проверка готовности диспетчерского центра и электросетевого объекта к осуществлению функций дистанционного управления.

Программа проверки была утверждена совместным приказом Московского РДУ и Московского ПМЭС. В ходе проверки оценивались готовность диспетчерского персонала Московского РДУ и оперативного персонала ПС 220 кВ «Ока» к применению дистанционного управления оборудованием подстанции при ликвидации аварий в Московской энергосистеме, надежность работы систем диспетчерского и технологического управления, каналов связи и передачи телеметрической информации.

В рамках проверки на базе пункта тренажерной подготовки персонала Московского РДУ состоялась контрольная общесистемная противоаварийная тренировка по ликвидации нарушений нормального режима в энергосистеме г. Москвы и Московской области с использованием функций дистанционного управления.

По итогам проверки и результатам контрольной общесистемной противоаварийной тренировки совместной комиссией принято решение о готовности Московского РДУ и Московского ПМЭС к осуществлению функций дистанционного управления оборудованием ПС 220 кВ Ока.

Напомним, что «Россети» инвестировали 5 млрд рублей в модернизацию главного центра питания подмосковного Серпухова.

В конце 2021 года завершилась комплексная реконструкция подстанции 220 кВ «Ока» — главного питающего энергообъекта городского округа Серпухов с населением более 160 тыс. человек. Также подстанция обеспечивает связь Московской и Тульской энергосистем. В ходе реализации проекта построена новая подстанция мощностью 526 МВА, что на 40% превышает мощность старой. Реализован комплекс технических решений, позволяющих перевести объект на дистанционное управление.

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