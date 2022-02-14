РИАМО - 14 фев. Филиал №4 городской поликлиники №191, расположенной в районе Гольяново на Амурской улице, открыли после ремонта в понедельник. Также состоялось открытие еще одного медобъекта в Москве – филиала №2 детской городской поликлиники №12 в районе Орехово-Борисово Северное, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил открытие первого медучреждения.

«Сегодня первых пациентов принимают обновленные поликлиники в Гольянове и Орехово-Борисове Северном. Таким образом, из реконструкции вышло уже 34 здания, включенных в программу модернизации амбулаторного звена», – сказал Собянин.

Градоначальник уточнил, что в этом году планируют отремонтировать 100 поликлиник, расположенных в мегаполисе. А на 68 медучреждений планируют разработать проектную документацию. Их ремонт начнется в ближайшие 2 года.

Здание филиала в Гольянове было построено в 1967 году. Поликлиника обслуживала 27,6 тыс. пациентов. Ремонт тут стартовал в начале прошлого года. Всю реконструкцию успели сделать за год с небольшим.

За это время здание полностью перестроили. Заменили фасад, инженерные коммуникации, перегородки внутри поликлиники, полы, системы вентиляции и кондиционирования. Установили новые окна и двери, а также провели ремонт внутри объекта. Кроме того, в медучреждении установили современное оборудование.