РИАМО - 14 фев. В 2022 году в Подмосковье реконструируют 10 железнодорожных станций в 10 муниципалитетах. Работы проведут на станциях Лесной городок, Железнодорожная, Катуар и других, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«На 2022 год (планируется – ред.) реконструкция 10 ж/д станций в 10 муниципалитетах», - рассказала зампред правительства региона Анна Кротова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По ее словам, реконструкция коснется станций: Лесной городок в Одинцовском округе, Железнодорожная в Балашихе, Катуар в Дмитровском округе, Шугарово в Ступине, Кривандино в Шатуре и других.

Кроме того, в 2022 году запланировано строительство новой станции Ольгино в Балашихе. Также намерены открыть два новых ж/д пути. Это третий главный путь на участке Солнечная - Апрелевка и четвертый главный путь на участке Киевский вокзал - Апрелевка.

На 2022 год также запланировано строительство ж/д линии к терминалу В аэропорта Шереметьево и закупка 41 нового вагона.