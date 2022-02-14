РИАМО - 14 фев. В Московской области для удержания лидирующих позиций на рынке по производству молока, молочных продуктов и развития молочной отрасли животноводства созданы мобильные ветеринарные экспертные лаборатории на базе государственных учреждений ветеринарии региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Лаборатории нужны для комплексного обследования животноводческих предприятий с целью проведения аудита, анализа рисков биологической безопасности, снижения экономических потерь хозяйств, увеличения удоев и повышения сохранности молодняка.

Специалисты занимаются исследованиями и оценкой технологических решений, клинического состояния животных, параметров микроклимата и ветеринарно-санитарного состояния животноводческих помещений, анализом кормовой базы и многим другим.

Общая проблема животноводческих предприятий молочного направления заключается в нерациональном использовании имеющихся у хозяйств средств для проведения ветеринарных, ветеринарно-санитарных мероприятий, нарушении заготовки и производстве кормов, неудовлетворительным зоогигиеническим состоянием животноводческих помещений.

Современные условия получения и переработки молока требуют наличия либо привлечения специалистов-консультантов с достаточным уровнем подготовки и понимания специфики производства. В этом и заключается смысл создания мобильных ветеринарных экспертных лабораторий и привлечения научных кадров для реализации данного проекта.

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