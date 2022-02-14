РИАМО - 14 фев. За дистанционным оформлением больничного листа в Подмосковье обратилось 23,8 тыс. человек. Особенно востребованной услуга оказалась в Балашихе, Подольске и Одинцовском округе, сообщил первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи региона Алексей Бирюков.

О дистанционном закрытии больничного листа поступило 15 476 обращений. Для удаленного открытия больничного листа жители региона направили 8345 обращений.

«Мы видим также в связи с таким большим количеством обращений есть небольшое западание, то есть растет число просрочек. Коллеги работают, стараются быстро все устранять, количество просрочек снижается, держим на контроле», – отметил Бирюков.

Специалисты отработали 83% всех поступивших за неделю обращений по этой теме. Еще 9% находится в работе, по 8% заявок оформление просрочено.

Жители Подмосковья могут открыть и закрыть больничный лист, позвонив по номеру «122».