РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. На котельной на Московской улице в Люберцах в понедельник произошла авария на теплосети, сообщили «РИАМО в Люберцах» в Единой диспетчерской службе городского округа.

В настоящий момент без горячего водоснабжения остался ряд многоквартирных домов на улице 3-е Почтовое отделение. На месте работает аварийная бригада.

Устранить последствия аварии планируют к 18:30 понедельника.

Ранее жители опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как из-под земли выходит густой пар.