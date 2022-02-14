Проект реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи, входящих в состав парка «Покровское-Стрешнево» на северо-западе Москвы одобрен на платформе «Активный гражданин». В парке создадут экотропу, беговые дорожки, а также обновят пляжную зону и пикниковые точки. Однако масштаб запланированных изменений вызывает беспокойство у местных жителей. Подробности о том, что ждет «Покровское-Стрешнево», выяснял корреспондент РИАМО.

«Пять парков в одном»

О том, что природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево» на северо-западе Москвы ждет масштабное благоустройство, мэр Москвы Сергей Собянин объявил 8 ноября. По словам Собянина, эта территория является любимым местом отдыха для 120 тысяч горожан, которые живут в районах Войковский и Покровское-Стрешнево.

«В глазах местных жителей парк «Покровское-Стрешнево» – место активного отдыха для прогулок с детьми, катания на велосипедах и дружеских пикников. Но в то же время – это настоящий лес, где можно наслаждаться тишиной и покоем, отдыхая от городской суеты», – написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр напомнил, что в парке уже созданы велодорожки, футбольные поля и теннисные корты, площадки для воркаута и детских игр, но они устарели. При этом во время обсуждения проекта благоустройства «Покровского-Стрешнево» горожане отмечали, что в нем должна быть современная инфраструктура, но лес должен остаться.

«Именно поэтому мы несколько лет в мельчайших деталях обсуждали проект благоустройства «Покровского-Стрешнева». Нужно было время, чтобы примирить множество точек зрения. В итоге родилась концепция под условным названием «Пять парков в одном», – рассказал Собянин.

Он отметил, что центральная часть парка останется заповедной зоной, а инфраструктура для активных видов отдыха расположится на территориях, которые прилегают к жилым районам и транспортным магистралям.

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Максимально бережное благоустройство

Как сообщил Сергей Собянин, после завершения благоустройства парка «Покровское-Стрешнево» там можно будет прогуляться и отдохнуть в тишине: длина прогулочных маршрутов составит около пяти километров. В северной части парка появится эколого-просветительский парк, который рассчитан на более интенсивное посещение людей, чем лесная зона.

Главными точками притяжения в этой части будут родник «Царевна-Лебедь», пойма реки Химки и Елизаветинский овраг. Также там появятся экотропа, смотровая площадка и пандусы для спуска к родникам. Спортивная инфраструктура расположится в северо-восточной части зеленой зоны. В спортивном парке сделают беговые дорожки, экстрим-парк, зоны воркаута и крытый теннисный центр.

Летний пляж на берегу Химкинского водохранилища планируют обновить, а в досугово-рекреационном парке у Иваньковских прудов появится место для прогулок и развлечений для детей. Историко-культурный парк будет расположен около усадьбы Покровское-Глебово.

«Благоустройство парка «Покровское-Стрешнево» будет максимально бережным и щадящим. В проекте благоустройства мы постарались учесть все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей. Высказать мнение о проекте можно на платформе «Активный гражданин», – заключил мэр Москвы.

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Одобрение проекта реабилитации

23 января стало известно, что проект реабилитации – именно так официально назвали предстоящие работы – парка «Покровское-Стрешнево», а точнее входящих в его состав Щукинского парка и Всехсвятской рощи, одобрен на платформе «Активный гражданин».

Как объясняет в беседе с РИАМО завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, сегодня наличие парков и мест для прогулок весьма востребовано москвичами, которые готовы «голосовать рублем» за наличие такого места рядом с домом в пешей доступности.

«Москва – формально один из самых зеленых мегаполисов в мире, но далеко не каждый москвич или гость столицы живет рядом с благоустроенным парком, где есть места для отдыха и развлечений, пешеходные и велодорожки, создана инфраструктура общественного питания», – говорит Цыганов.

По словам эксперта, сегодня по числу благоустроенных парков столица проигрывает таким городам, как Лондон или Амстердам. Однако у Москвы есть большой потенциал для развития, что позволяет рассчитывать на формирование комфортной городской среды.

«В ряде случаев наличие большого и благоустроенного парка для москвичей важнее, чем транспортная доступность, и это хорошо видно по уровню цен на недвижимость даже в соседних районах. Поэтому понятно желание мэрии реновировать парки и их инфраструктуру, сложившиеся еще в XX веке», – отмечает Цыганов.

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Работы без ущерба природе

По мнению специалистов, опрошенных РИАМО, создание новых и модернизация существующих общественных пространств, в том числе зеленых зон, является такой же неотъемлемой частью развития современных городов, как строительство нового жилья, а также деловой, социальной и транспортной инфраструктуры.

Как говорит управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка, современные и благоустроенные парки являются элементом концепции Urban Health, которая приобрела особую значимость в условиях пандемии Covid-19.

«В этих парках можно гулять, заниматься спортом, проводить время с друзьями и даже работать. Но рано или поздно любой парк потребует благоустройства и реконструкции, ведь их ежегодно посещают миллионы человек», – отмечает Надежда Коркка.

По словам эксперта, в зеленых зонах должны быть комфортные пешеходные маршруты, детские площадки, места для отдыха, объекты сервиса. Однако проводить работы по их благоустройству нужно так, чтобы не нарушить существующие экосистемы и не нанести ущерб живой природе. Другой немаловажный фактор – это конструктивный диалог с местным сообществом и учет его мнений, что позволит избежать социальной напряженности. Однако в истории с благоустройством парка «Покровское-Стрешнево» без недовольных все же не обошлось.

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Чем недовольны жители

Грядущие работы в парке «Покровское-Стрешнево» на «Активном гражданине» одобрили вопреки возражениям защитников природы и местных жителей. Они отмечали, что парк на северо-западе Москвы имеет статус особо охраняемой природной территории. В таких местах разрешены лишь поддерживающие сложившийся биобаланс работы. Противников благоустройства насторожил именно масштаб запланированных изменений в парке.

«Местные жители и экоактивисты уверены, что строительные работы в парке приведут к ухудшению экологии, росту числа посетителей и антропогенной нагрузке, что, в свою очередь, чревато деградацией всей экосистемы», – объясняет Александр Цыганов.

По словам эксперта, особенно пугает и раздражает местных жителей опыт прошлых строительных кампаний в Москве и сложившаяся уверенность, что работы в парке закончатся новой жилой застройкой и ухудшением качества жизни старожилов.

«Понятно, что работа по наведению порядка в городских парках и постепенное их превращение в комфортные для отдыха горожан места должна продолжаться. Поэтому важно найти и поддерживать компромисс между жителями и природой ради устойчивого развития и сохранения привлекательности парков для наших детей», – считает Цыганов.

Как говорит экоактивист и житель района Покровское-Стрешнево Семен Мамыкин, столичные власти не в первый раз занимаются благоустройством одноименного парка.

«Еще в 2018 году московское правительство обещало озеленить парк, что привело к массовой гибели рыбы и превращению одного из озер в болото за 1,4 миллиарда рублей», – говорит Мамыкин.

Как сообщает экоактивист, именно этим объясняется настороженное отношение местных жителей к заявлениям о реконструкции парка «Покровское-Стрешнево». Усугубило ситуацию и то, что не было проведено никаких слушаний с местными жителями. Мамыкин отмечает, что решение о проведении работ было согласовано москвичами на платформе «Активный гражданин», что не является полноценной заменой общения с пользователями парка.

«Только за минувшие декабрь и январь в отсутствие представленного плана работ по обустройству территории и порубочных билетов парк уже успели полностью перегородить ограждениями, вырыть траншеи для укладки кабелей и водоотведения, что является прямым нарушением природоохранного статуса парка», – объясняет Мамыкин.

Семь туалетов, множество кафе на территории – это объекты, которые не могут быть размещены в соответствии с таким статусом территории, говорит он. А значит, в будущем все это может стать причиной для снятия Мосгордумой природоохранного статуса и дальнейшего уничтожения парка «Покровское-Стрешнево». Кроме того, по мнению Мамыкина, масштабные работы могут привести и к тому, что сам парк «Покровское-Стрешнево» вместе с усадьбой потеряют статусы объектов исторического наследия.

«Под реальной угрозой – краснокнижные виды птиц, растений, грибов, которые живут в нашем лесу и могут исчезнуть навсегда: бобры, совы, многовековые дубы и сосны. Поэтому местные жители, категорически против «благоустройства» Покровского-Стрешнево», – заключает собеседник РИАМО.

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