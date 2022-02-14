РИАМО - 14 фев. В ЦУР Подмосковья на минувшей неделе поступило в 2 раза меньше сообщений по теме медицины, чем за неделю до этого, сообщил первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

«Вдвое снизилось число обращений по теме медицины и коронавируса. Всего за неделю поступило 7 тыс. обращений. При этом фиксируем небольшой рост по обращениям на тему получения больничных листов – плюс 186 обращений», – отметил Бирюков на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

В Балашихе число обращений по теме здравоохранения снизилось на 738, в Щелкове – на 246, а Химках – на 239. В Реутове в ЦУР проступило на 203 сообщения меньше, в Чехове – на 105, а в Лобне – на 72. Жители Лыткарина направили на 74 сообщения меньше, Дзержинского – на 19, Дубны – на 16.