РИАМО - 14 фев. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило недовольство решением выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки из России Камилы Валиевой, сообщает kp.ru.

Со спортсменки было снято временное отстранение от выступления на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

WADA обвиняет в поздней проверке допинг-пробы Валиевой РУСАДА, не пометившее образец спортсменки как приоритетный для изучения. По данной причине лаборатория в Стокгольме не знала, что следует ускорить исследование пробы.

Кроме того, WADA призывает провести расследование в отношении вспомогательного персонала фигуристки, который мог допустить попадание в ее организм запрещенного препарата.

Скандал с 15-летней российской спортсменкой произошел на Играх в Пекине. Причиной стал обнародованный после командного турнира положительный результат допинг-пробы фигуристки, которую она сдала в декабре прошлого года. У спортсменки нашли запрещенный триметазидин.

Валиеву отстранили от участия в Играх, но она оспорила данное решение. При этом спортсменка выиграла золото в командном турнире по фигурному катанию.

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