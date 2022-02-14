РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Управляющая компания проконтролирует своевременную уборку снега во дворе в микрорайоне Львовский Подольска, где застряла машина скорой помощи, сообщили в диспетчерской ООО «Комтех».

Ранее в группе «Подольск» в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о застрявшей во дворе дома 1 по улице Железнодорожной машине скорой помощи. Автор написал, что она застряла 11 февраля из-за нечищеного снега. Он добавил в комментариях, что в итоге водитель сжег сцепление и машину скорой помощи увезли на эвакуаторе.

«Данный двор чистят регулярно. Только вчера (13 февраля) мы снова проезжали и видели, что в дополнительной уборке двор не нуждается. Отмечу, что и ранее жалоб на качество уборки от жителей не поступало. Мы возьмем данный адрес под особый контроль», - сказала диспетчер.