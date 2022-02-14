РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил руководство Российских железных дорог за плодотворную совместную работу и партнерские отношения, передает корреспондент РИАМО.

«Я хотел бы поблагодарить за то, что в партнерстве работает и Олег Валентинович (Белозеров - генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» - ред.), и персонально вы (гендиректор АО «Скоростные магистрали» Олег Тони - ред.) отвечаете за взаимодействие с Подмосковьем», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор также отметил интенсивность преобразований, которые происходят на территории региона.

«Регулярно встречаемся с вами. Вам огромное спасибо за то, что вы лично помогаете и в развитии инфраструктуры, и в различного рода решениях административных вопросов и задач», — ответил Тони.

Он добавил, что в Подмосковье совместными усилиями властей региона и РЖД ведется программа развития Центрального транспортного узла.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова сообщала, что Центральный транспортный узел, действующий на территории Москвы и Подмосковья, находится на первом месте в России по развитию пассажирской ж/д инфраструктуры. С начала 2022 года поезда ЦТУ уже перевезли 45 млн пассажиров, а в день составы перевозят в среднем 2,2 млн человек.