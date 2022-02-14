РИАМО - 14 фев. Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» осмотрели 52 водоема в Московской области, из-за оттепели сейчас опасно выходить на лед водных объектов, сообщает пресс-служба ведомства.

Первый замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако отметил, что в результате патрулирования спасатели измерили толщину льда на водоемах.

«Согласно данным мониторинга, за минувшие выходные толщина льда подмосковных водоемов уменьшилась в среднем на 1 см. Спасатели выделили наиболее опасные участки водоемов, где льда или нет совсем, или его структура настолько непрочная, что не может выдержать вес человека», — сказал Плевако.

По его словам, к числу водных объектов, которые не следует посещать, относятся реки Волга в Дубне, Гнилуша в Домодедове, Москва-река в Коломне, Бронницах, а также в районе деревни Кукарино Можайского городского округа.

Он добавил, что в число опасных водоемов вошли и те реки, где толщина льда местами достигает 30 см, но при этом имеются большие площади, где лед сильно истончился и наблюдается большое количество промоин.