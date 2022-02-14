РИАМО - 14 фев. В Московской области появится новый стандарт для внесения информации в ЕИАС ЖКХ. Это необходимо для того, чтобы начать предоставлять льготы по оплате коммунальных услуг жителям проактивно – без заявлений, сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Новый стандарт позволит управляющим компаниям, ресурсникам и регоператорам вовремя актуализировать информацию в системе ЕИАС ЖКХ.

«Ростелеком» должен нам до 1 апреля доработать систему, чтобы там появились все реквизиты, чтобы мы могли уже в этом году во втором квартале приступить к этой работе», - уточнил вице-губернатор региона Евгений Хромушин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Всего льготы по ЖКУ получают 2,7 миллиона человек. 2,1 миллиона человек из 18 категорий, которые платят за жилищно-коммунальные услуги, получают всего 25,7 миллиарда рублей компенсации за ЖКУ в год. Информация о компенсации для оставшихся 600 тысяч человек проходит через фонд капитального ремонта, и данные о них вносятся автоматически.

Хромушин добавил, что 2,1 миллиона человек, а это каждый 4-й житель Подмосковья, получает льготы по ЖКУ в общем размере в 25,7 миллиарда рублей, из них 5,5 миллиарда рублей – из федерального бюджета, 20,2 миллиарда рублей – из областного.

В «красную» зону по непредоставлению информации в ЕИАС ЖКХ вошли Одинцовский округ (18 поставщиков), Дубна (13), Солнечногорск (12), Химки (10), Красногорск (8).

Задачу проактивно предоставлять льготы по оплате ЖКУ ранее поставил губернатор Подмосковья.