РИАМО - 14 фев. Повышение температуры воздуха в Московской области привело к таянию снега и коррективам в работе коммунальных служб. С 3 по 9 февраля жители направили 12 тыс. обращений в ЦУР Подмосковья о снеге на дорогах, сообщил первый заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Алексей Бирюков.

Больше всего сообщений о снеге на дорогах поступило от жителей Щелкова, Богородского округа, Химок, Чехова, Солнечногорска, Истры, Лосино-Петровского, Рузского и Можайского округов.

«На дорогах стала образовываться снежная каша, на что жители стали нам обращать свое внимание <…>. Мы видим, что в целом тенденция на снижение идет, но незначительная», – отметил Бирюков на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Также за неделю поступило более 11 тыс. новых обращений по уборке снега во дворах. По сравнению с показателями первых недель года по этому направлению также наблюдается снижение числа обращений.

В Химках по этой теме поступило 399 обращений, в Лобне – 229, в Солнечногорске – 102. При этом снижение количества жалоб зафиксировали в Красногорске (на 138), Жуковском (на 68) и в Дзержинском (на 5).