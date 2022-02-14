РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить программу строительства переходов и переездов на железнодорожной инфраструктуре в регионе, передает корреспондент РИАМО.
Губернатор добавил, что в работе необходимо давать ответы на вопросы, которые возникают у жителей.
Ранее глава Подмосковья поручил ускорить строительство переходов и переездов на железнодорожных путях на территории области. Он отметил, что переезды стоят в 2 раза дольше, чем школы. Для ускорения работ губернатор поручил быстрее переносить электросети и брать больше технологических окон в работе РЖД.
Андрей Воробьев поручил отказаться от ненадежных подъемников в переходах через ж/д пути>>
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