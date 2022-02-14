РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» будут раздавать мед нуждающимся подопечным в феврале, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

Прохладная переменчивая погода с морозами, оттепелями и вьюгами – самое время, когда нужно укреплять свой иммунитет. В феврале волонтеры движения раздают малоимущим подопечным вместе с продуктовыми наборами пожертвованный мед.

В Климовский дом-интернат для престарелых и инвалидов они передали также лимоны, календари и различные гостинцы.