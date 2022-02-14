РИАМО - 14 фев. После введения проактивного предоставления льгот на оплату коммунальных услуг жителям Подмосковья не придется подавать заявления на получение этой услуги. Жители будут только получать уведомление о том, что положена скидка на оплату ЖКУ, сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Сейчас у нас льготы на ЖКУ получают около 3 миллионов человек, если быть точной, то 2,7 миллиона. Ежегодно у нас 70 тысяч новых получателей этой услуги», - рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина в ходе совещания губернатора области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Льгота позволяет компенсировать плату за свет, отопление, газ, воду, капитальный ремонт, вывоз мусора. Компенсации могут получить ветераны войны, инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры, малообеспеченные жители и другие льготники, всего 18 категорий.

Ветеранам полагается полная компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг, многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды могут получить компенсацию в размере 50%, малообеспеченные – в 30%. В среднем размер компенсации за оплату коммунальных услуг в регионе составляет около 1 тыс. рублей.

Сейчас для получения компенсации необходимо писать заявления. В Подмосковье введут проактивный порядок предоставления льготы. Например, в случае с инвалидом региональные ведомства получат уведомление о том, что человек получил соответствующий статус. После этого в ведомствах автоматически проверят эту информацию, а сам инвалид получит только уведомление о том, что ему положена компенсация за ЖКУ. Человек уточнит реквизиты и получит выплату.

Чтобы внедрить проактивное предоставление льгот, нужно, чтобы управляющие компании, ресурсные компании и региональные операторы регулярно вносили информацию в ЕИАС ЖКХ. Из 4945 компаний регулярно вносят данные 615 фирм, нерегулярно – 629, не вносят информацию 639 компаний, 3062 компании не присутствуют в системе. Для предоставления проактивной услуги нужно, чтобы все компании работали в системе.

Ранее Андрей Воробьев поручил предоставлять государственные услуги проактивно.

«Сегодня мы коснемся льгот уже в разрезе оплаты коммуналки. Задача - в этом году мы должны предоставлять ее (услугу - ред.) проактивно», — подчеркнул губернатор.