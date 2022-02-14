РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В Домодедове за сутки выявили 173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 22 525 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье с 12 по 14 февраля выявили 22 893 случая заболевания. Из них 6398 - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 896 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 840 человек. Выздоровели и выписались 724 673 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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