РИАМО - 14 фев. В 18 муниципальных образованиях Подмосковья с 3 по 9 февраля наблюдалась положительная динамика по решению обращений жителей в Центр управления регионом, сообщил первый заместитель министра государственного управления, ИТ и связи Московской области Алексей Бирюков.

Среди муниципальных образований с населением менее 100 тыс. человек лидерами стали Звездный городок, Серебряные Пруды, Шаховская, Электрогорск, Власиха, Зарайск, Лотошино и Талдомский округ.

В городских округах с населением от 100 до 250 тыс. человек лидируют Клин, Шатура, Павловский Посад, Егорьевск, Воскресенск и Электросталь. В округах населением свыше 250 тыс. человек лучших показателей по работе с обращениями граждан добились Орехово-Зуевский и Ленинский округа, Домодедово и Коломна.

По большей части попавших в «красную зону» муниципальных образований наблюдается положительная динамика.

Наименее эффективно с обращениями жителей в ЦУР Подмосковья работали в Лыткарине, Дзержинском, Лосино-Петровском, Рузском округе, Дубне, Лобне, Солнечногорске, Чехове, Жуковском, Дмитровском округе, Истре, Химках, Мытищах, Щелкове, Балашихе и Люберцах.