РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ускорить строительство переходов и переездов на ж/д путях в регионе, передает корреспондент РИАМО.

«Вы переезды строите в два раза дольше, чем у нас (строят - ред.) школы. Как у вас это получается, я не знаю, но все-таки нужно технологии как-то разобрать», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова заверила, что сроки строительства будут ускорены. При этом работы тормозит зависимость от «окон», которые предоставляет РЖД в графике движения поездов. Также необходимо перенести большое количество электросетей.

«Окна не окна, двери не двери, надземный пешеходный переход не может строиться в такой срок. Вот и вся любовь, как говорится», — сказал Воробьев.

Губернатор поручил быстрее переносить электросети и брать больше «окон» в работе РЖД.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье за прошедшие 5 лет значительно снизилось число погибших граждан на ж/д путях. В регионе идет постоянная работа по строительству надземных переходов.

Андрей Воробьев поручил отказаться от ненадежных подъемников в переходах через ж/д пути>>