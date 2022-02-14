РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ускорить строительство переходов и переездов на ж/д путях в регионе, передает корреспондент РИАМО.
Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова заверила, что сроки строительства будут ускорены. При этом работы тормозит зависимость от «окон», которые предоставляет РЖД в графике движения поездов. Также необходимо перенести большое количество электросетей.
«Окна не окна, двери не двери, надземный пешеходный переход не может строиться в такой срок. Вот и вся любовь, как говорится», — сказал Воробьев.
Губернатор поручил быстрее переносить электросети и брать больше «окон» в работе РЖД.
Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье за прошедшие 5 лет значительно снизилось число погибших граждан на ж/д путях. В регионе идет постоянная работа по строительству надземных переходов.
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