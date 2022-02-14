РИАМО - 14 фев. Жителям Подмосковья планируют дать возможность получать льготные лекарства там же, где они выписаны, а еще получать и покупать препараты в ФАПах, сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На сегодняшний день получить льготные лекарства можно в 309 аптечных пунктах Подмосковья. Например, в Волоколамском округе для получения льготных препаратов жителям приходится проделывать путь длиной до 37 км до ближайшего аптечного пункта, а чтобы купить лекарства в коммерческой аптеке - до 21 км, уточнил и.о. министра здравоохранения региона.

«Наша задача - организовать лекарственное обеспечение для сельских жителей (льготными лекарствами и коммерческим отпуском - ред.) в фельдшерско-акушерских пунктах», - сказал Сапанюк.

Он отметил, что для этого ФАПы должны получить лицензию на фармацевтическую деятельность, что требует ряда административных процедур, а еще оснащения спецтехникой и интернетом.

«На сегодняшний день не имеют лицензию на фармацевтическую деятельность 309 ФАПов. <...> 21 ФАП не имеет возможности получить такую лицензию, так как находится в жилых помещениях», - уточнил Сапанюк.

По его словам, в течение месяца главы муниципальных образований должны провести работу по присвоению адресов ФАПам, организовать перевод жилого помещения в нежилое, продлить договор аренды, подключить оставшиеся ФАПы к Сети и обеспечить их компьютерами, чтобы в итоге получить лицензию на фармацевтическую деятельность.

«Данную работу предстоит завершить до 20 марта», - уточнил и.о. министра здравоохранения Московской области.

Сапанюк подчеркнул, что если будут сложности с лицензированием ФАПов, то жителям организуют адресную доставку льготных лекарств. Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка добавил, что жителям привозят льготные лекарства из ЦРБ в случае, если ближайшая специализированная аптека находится далеко.

При этом в регионе разработан стандарт перечня лекарственных препаратов для коммерческого отпуска, он включает в себя обезболивающие, жаропонижающие, противовирусные препараты и ряд других, заключил Сапанюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил не допускать задержек в выдаче льготных лекарств жителям региона.