14 февраля в России отмечают самый романтичный праздник в году — День святого Валентина. Однако не всегда любовные отношения протекают гладко. Жители столицы рассказали РИАМО, как любовь переросла в одержимость.

Сергей, 32 года:

«Мои отношения с Олей начались нестандартно. На тот момент я временно жил с ней и ее парнем на съемной квартире. Буквально через неделю знакомства я понял, что она проявляет ко мне странные знаки внимания, а однажды ночью она пришла ко мне в комнату и предложила заняться сексом. Через пару недель после знакомства Оля закончила отношения с моим другом, и мы начали встречаться.

Проблемы начались сразу. Я понял, что она буквально на мне помешалась, причем за такой короткий срок. Однажды я забыл у нее рюкзак с одеждой. Оля позвонила и сказала, что вытащила мою одежду и ходит в ней, не снимая. Даже спит в ней. Возвращать некоторые вещи она отказывалась наотрез. Учитывая длительность знакомства, это было странно.

Позже я понял, что она крайне чувствительно реагирует на ссоры: после некоторых конфликтов она оказывалась в кризисном отделении психиатрической больницы. Наши отношения пугали меня, и я решил их разорвать.

Но уже через пару месяцев узнал, что Оля состоит в паре с другим человеком и ведет себя точно так же. Она даже отказалась выбрасывать пластиковую бутылку из-под воды, из которой пил ее новый парень».

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Рита, 44 года:

«Развод с мужем стал для меня настоящим испытанием. Мы буквально мучали друг друга, но никак не могли разойтись. Он постоянно изменял мне, но утверждал, что любит. А я терпела все это по той же причине.

Я оказалась в зависимости от этих отношений. Он мог развлекаться с моими подругами, едва знакомыми женщинами, девушками легкого поведения, но при этом утверждал, что измена — это не секс, а эмоциональная привязанность к другому человеку. А чувства у него есть только ко мне.

Я постоянно была в слезах, ходила к психологу, пила. Но уйти так и не решалась, мы ведь шесть лет прожили в браке. В итоге любовницы мужа начали мне названивать, а я уже не могла этого выносить: нервы и так были на пределе. Сейчас пытаюсь жить дальше в одиночестве».

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Артем, 29 лет:

«На протяжении семи лет я был свидетелем жуткой ситуации. Мой друг фанатично любил девушку из нашей общей компании. Он буквально ее преследовал: подвозил домой с вечеринок, дарил подарки, тратил на нее все деньги. Однажды он стоял ее у подъезда несколько часов подряд и смотрел ей в окна. При всем этом она абсолютно не обращала на него внимания.

Странным было и то, что он старался дружить со всеми ее парнями, чтобы показать, что он достойный и спокойный молодой человек, который не станет ее ревновать. При этом его трясло от злости и обиды. Он пытался строить отношения с другими девушками, но ничего не выходило.

Однажды он сдружился с ее парнем и предложил попробовать групповой секс, чтобы переспать ней, но даже в процессе она отказала ему в близости.

Позже я перестал общаться с этой компанией из-за переезда в другой город. Но ситуация так и не изменилась».

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Елена, 28 лет:

«Еще с колледжа я влюбилась в парня, который тоже проявлял ко мне интерес. Мы встречались около года, а затем он бросил меня ради другой девушки.

Я была разбита, но мы решили остаться друзьями. У него не раз менялись пассии, и всем им он изменял со мной. Говорил, что ему просто нравится секс. Он мной откровенно пользовался, но, поскольку я любила его, то не могла отказать.

Было множество неприятных ситуации: он не покупал мне подарки на праздники, чтобы побольше отложить на презенты для новой девушки, забывал про наши встречи, откровенно пренебрегал мной. При этом зачастую даже не понимал, что оскорбляет.

Однажды он сильно напился и попросил забрать его из клуба, я бросила все дела и приехала, а он сказал, что не хочет показываться своей девушке на глаза в таком состоянии, а вот мне можно, ведь я все терплю. Наверное, алкоголь развязал ему язык. Потом он предложил остаться у него на ночь. Это стало последней каплей. Было непросто, но уже больше года мы не общаемся».

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Елена Васильева, психолог:

«Подобные проявления сложно отнести к здоровым. Любовная зависимость, как и зависимость от алкоголя или наркотиков, считается разрушительной. Вредит она обоим партнерам.

Любовью это назвать сложно. Скорее иллюзией, необходимой некоторым людям, чтобы обрести уверенность в себе, самоутвердиться, «найти себя» в партнере. Ведь других вариантов они для себя не видят. При этом человек идеализирует партнера.

Любовь — это взаимное уважение и развитие, а созависимость — тупик, который никуда не ведет.

Иногда разорвать порочный круг, не позволяющий уйти от возлюбленного, поможет только специалист. Но сначала человек должен найти желание исцелиться в самом себе, трезво проанализировать свои отношения и понять, что он самостоятельная единица».

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