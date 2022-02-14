РИАМО - 14 фев. Для безопасной работы газового оборудования и долгой службы инженерных сетей специалисты АО «Мосгаз» фиксируют и передают данные о проверке газопроводов в режиме реального времени, сообщает пресс-служба компании.

«Реализованная в «Мосгазе» программа цифровизации газового хозяйства дает возможность в режиме реального времени видеть и управлять всем газовым комплексом. Внедренные в работу обходчиков планшеты со специально разработанным ПО позволяют оперативно направлять информацию в диспетчерскую», — сказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

По его словам, если нужно, оператор направляет бригаду на место для устранения неполадок. Также в диспетчерской можно дистанционно перекрыть подачу газа автоматизированными запорными устройствами в течение нескольких секунд.

После того, как проверка подходит к концу, вся информация попадает в цифровую систему. Если были найдены неполадки, то информация в режиме реального времени направляется на цифровую панель центральной диспетчерской АО «Мосгаз», благодаря чему специалисты оперативно направляют на место бригаду управления аварийно-восстановительных работ.

На сегодняшний день компания занимается техобслуживанием свыше 1,5 тыс. км газопроводов (463 маршрута) и более 150 тыс. газовых и инженерных сооружений.