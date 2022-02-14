РИАМО - 14 фев. В подмосковной Коломне перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве супружеской пары, совершенном в 2000 году, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины. Известно, что в декабре 2000 года он был в садовом доме, расположенном в Коломенском городском округе с ранее знакомой ему супружеской парой, у которых производил отделочные работы.

Во время распития спиртного с хозяином дома и его супругой у обвиняемого произошел конфликт. В результате он зарубил мужчину и женщину топором. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег дом, после чего сбежал.

В рамках отработки круга лиц была установлена причастность обвиняемого к преступлению. Мужчина за это время успел покинуть территорию России, однако позже его задержали правоохранители.