РИАМО - 14 фев. В Троицке в новой Москве появится новая школа, необходимость строительства которой существует несколько лет, проект уже обсудили с жителями. Данная школа серьезно улучшит образовательную ситуацию в городе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как отметил замруководителя департамента развития новых территорий Москвы Павел Перепелица, выбранная площадка максимально подходим интересам местных жителей.

«Подобранная на Октябрьском проезде Троицка площадка максимально отвечает интересам жителей – и поэтому проект получил серьезную поддержку. Публичные слушания по проекту прошли еще в 2018 году - по их итогам 6180 участников поддержали предложенное решение», - сказал он.

Начальник управления градостроительного развития ТиНАО Москомархитектуры Ирина Морозова добавила, что вопрос размещения школы тщательно прорабатывался с местным население, директорами существующих школ и жителями. То место, которое удалось подобать для школы — единственная возможная и подходящая по всем параметрам площадка.

«Размещение школы на Октябрьском проезде позволит предоставить учебные места детям жителей сразу нескольких микрорайонов. Она будет располагаться на расстоянии 500-700 м от жилых массивов. Дополнительное преимущество площадки - безопасных подход детей к школе - им не придется переходить крупные магистрали и дороги по пути. Это решение обеспечит безопасность детей и разгрузит одну из основных транспортных артерий города», - сказала Морозова.

Она подчеркнула, что новый образовательный центр даст возможность перераспределить нагрузку на уже действующие в городе школы.

«Так сложилось, что построенный на исходе Советского Союза микрорайон Д вообще лишен объектов образования, и детишкам приходится посещать школы и садики микрорайона А и Б, переходя четырехполосную дорогу – Октябрьский проспект. Микрорайон Солнечный был построен только с детским садиком на своей территории, а значит и эти школьники вынуждены добираться до школ в других районах», - сказала начальник управления градостроительного развития ТиНАО Москомархитектуры.

Школу на 2,1 тыс. учащихся возведут за счет средств городского бюджета. Ее планируют оборудовать для углубленного изучения гуманитарных и точных наук.

Там будет бассейн с длиной дорожек в 25 м. Также в школе появятся два актовых зала для проведения мероприятий на 775 мест и на 475 мест, мастерские для занятия творчеством и рукоделием.