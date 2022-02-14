РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Свыше 120 мероприятий состоится в подмосковном Красногорске в рамках празднования Масленицы, сообщила начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации округа Галина Ковалева.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел расширенное оперативное совещание в понедельник. Среди прочих вопросов обсудили подготовку к ближайшим праздникам.

«Подготовлена программа Масленицы. Будет 126 мероприятий, более 60 мастер-классов и 20 выставок», - сказала Ковалева.

Праздничные мероприятия охватят все территории округа, план согласован с теротделами.

6 марта масленичные гуляния пройдут на площади ДК «Подмосковье». В программе среди прочего конкурсы на лучшую масленичную куклу и на лучшие блины.

Ковалева также добавила, что в округе стартовали мероприятия в рамках Года культурного наследия. Первое мероприятие провели 10 февраля в КДК «Мечта» в поселке Нахабино. Обширная программа рассчитана до конца нынешнего года.