РИАМО - 14 фев. Жители Подмосковья могут получить льготные лекарства в 309 аптечных пунктах на территории региона, сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Всего в Московской области 1,5 млн сельских жителей, которые проживают в 6 тыс. населенных пунктов.
Он отметил, что при этом более 5 тыс. населенных пунктов не имеют аптек с льготными лекарствами, свыше 1 тыс. населенных пунктов не имеют коммерческих аптек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил не допускать задержек в выдаче льготных лекарств в регионе.
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