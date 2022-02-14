РИАМО - 14 фев. Жители Подмосковья могут получить льготные лекарства в 309 аптечных пунктах на территории региона, сообщил и.о. министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Всего в Московской области 1,5 млн сельских жителей, которые проживают в 6 тыс. населенных пунктов.

«Отпуск льготных лекарственных препаратов реализован в 309 аптечных пунктах, а розничный отпуск льготных препаратов реализован в 12 тыс. аптек», - сказал Сапанюк на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что при этом более 5 тыс. населенных пунктов не имеют аптек с льготными лекарствами, свыше 1 тыс. населенных пунктов не имеют коммерческих аптек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил не допускать задержек в выдаче льготных лекарств в регионе.

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