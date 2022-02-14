РИАМО - 14 фев. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил не проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает «Вечерняя Москва».

Представители комитета уточнили, что награждение после прокатов женщин-одиночниц также отменят, если россиянка Камила Валиева станет призером.

В МОК подчеркнули, что такое решение принято в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске Валиевой на личные соревнованиях ОИ-2022.

Скандал с 15-летней спортсменкой произошел на Олимпиаде в Китае. Причина этому стала положительная допинг-проба фигуристки, которую она сдала в декабре 2021-го года. В анализе нашли триметазидин. Результаты допинг-пробы обнародовала Стокгольмская лаборатория WADA.

Фигуристку отстранили от участия в Олимпиаде, но она это решение оспорила. При этом Валиева успела взять золото в командном турнире на Играх.

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